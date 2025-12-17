لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني توافق على شراء معدات للجيش بـ50 مليار يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعطت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لشراء معدات جديدة للجيش الألماني بقيمة 50 مليار يورو.

ومن المقرر استخدام هذه الأموال لشراء معدات حماية شخصية وملابس للجنود، إضافة إلى تخصيص نحو أربعة مليارات يورو لتوسيع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو 3"، وملياري يورو لنظام الدفاع الجوي "باتريوت"، بالإضافة إلى نفقات بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو لشراء دفعة إضافية («الدفعة الثانية») من مركبات المشاة القتالية بوما.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "نحن جادون عندما نقول إننا نريد تجهيز قواتنا المسلحة بقوة وكفاءة وقدرة على الصمود، وبأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "ونحن جادون أيضًا عندما نقول مرارًا للمواطنين ولحلفائنا إننا نتحمّل المسؤولية ويمكن الاعتماد علينا".

يشار إلى أنه يتحتم على وزارة الدفاع عرض أي مشروع شراء يتجاوز حجم الاستثمار فيه 25 مليون يورو على لجنة الموازنة للحصول على موافقتها، غير أن الأحجام المالية المطروحة باتت في كثير من الحالات أكبر بكثير.

ووفقًا لوزارة الدفاع، تمت الموافقة هذا العام على 103 طلبات تمويل، وإطلاق مشاريع تسليح كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 82.98 مليار يورو.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم استثمار ما مجموعه 188.4 مليار يورو.