زيلينسكي يشارك بنفسه في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المشاركة شخصيا كضيف في قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة غدا الخميس في بروكسل، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل ساعات من انطلاق القمة.

وتتصدر القمة قضية ضمان الدعم المالي اللازم لأوكرانيا في مواجهة روسيا خلال العامين المقبلين.

ويؤيد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مقترح استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تعارض بلجيكا ذلك حتى الآن لأسباب قانونية.

وتخشى الحكومة البلجيكية، على مصير مؤسسة "يوروكلير" المالية، وهي الجهة المودِعة للأوراق المالية، والتي أدارت مؤخرًا نحو 185 مليار يورو (217 مليار دولار) من أموال البنك المركزي الروسي، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من إجمالي 210 مليارات يورو مجمّدة في الاتحاد الأوروبي.

وحذرت روسيا، مرارا من المساس باصولها المجمدة.

ورفع البنك المركزي الروسي، أول أمس الاثنين دعوى قضائية أمام محكمة في موسكو، مطالبا بتعويضات بقيمة 18.2 تريليون روبل ما يعادل نحو 229 مليار دولار، من شركة يوروكلير البلجيكية، على خلفية تجميد أصوله، وهو ما اعتبره البنك إجراءً غير قانوني.