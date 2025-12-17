إستونيا تعتزم بناء تحصينات وخندق مضاد للدبابات لتأمين حدودها مع روسيا

بدأت إستونيا، أعمالا تحضيرية لبناء خمسة ملاجئ محصنة تهدف إلى تعزيز دفاعاتها الحدودية في مواجهة هجمات محتملة من جانب روسيا، وفقا لما ذكره مركز الاستثمارات الدفاعية الإستوني اليوم الأربعاء.

وقال المركز، ومقره تالين، إنه من المقرر بناء 23 ملجأ إضافيا خلال الأشهر المقبلة، على أن يصل العدد الإجمالي المتوقع إلى 600 ملجأ محصن بحلول نهاية عام 2027.

وتهدف هذه الملاجئ المحصنة، المقرر بناؤها في شمال شرقي وجنوب شرقي إستونيا، بالأساس إلى حماية الجنود من الضربات المباشرة بقذائف المدفعية عيار 152 ملم.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المركز، إلى أنه من المقرر البدء قريبا في أعمال حفر خندق مضاد للدبابات بطول 4ر3 كيلومترات.

وتعمل إستونيا، شأنها شأن جارتيها في منطقة البلطيق، لاتفيا وليتوانيا، على تعزيز الأمن على طول حدودها مع روسيا عبر تجهيزات دفاعية وحواجز مادية.