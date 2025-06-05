 حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 180 ألف شهيد وجريح - بوابة الشروق
الخميس 5 يونيو 2025 1:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 180 ألف شهيد وجريح

هديل هلال
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:33 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:33 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 شهيدًا و189 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 54 ألفًا و677 شهيدًا، و125 ألفًا و530 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 4402 شهيد، و13 ألفًا و489 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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