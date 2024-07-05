الفاو تتوقع مستوى تاريخيا لإنتاج الحبوب العالمي في 2024

حدثت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2024، حيث حددته عند 2.854 مليار طن، وهو مستوى تاريخي، والأعلى على الإطلاق.

وأرجع موجز العرض والطلب على الحبوب، الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة اليوم، توقعاته المرتفعة إلى توقعات أفضل لمحصول الذرة في الأرجنتين والبرازيل وكذلك تركيا وأوكرانيا، وهو ما سيعوض تخفيض التوقعات في إندونيسيا وباكستان والعديد من بلدان الجنوب الأفريقي.

كما رفعت المنظمة توقعات إنتاج القمح بناء على توقعات أفضل في آسيا، ولا سيما باكستان، والتي من المتوقع أن تتجاوز الانخفاض المتوقع في الاتحاد الروسي بسبب سوء الأحوال الجوية في المناطق الرئيسية لإنتاج القمح في وقت سابق من الموسم. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأرز العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ 535.1 مليون طن.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستخدام العالمي للحبوب في 2024/25 إلى 2856 مليون طن، بزيادة 0.5% عن العام السابق، بقيادة الأرز والحبوب الخشنة.

ومن المتوقع أن تتوسع مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 1.3% في عام 2025، ما يترك حصة مخزونات الحبوب العالمية للاستخدام في 2024/2025 دون تغيير تقريبًا، عند 30.8%.

وتبقى توقعات "الفاو" للتجارة الدولية في إجمالي الحبوب دون تغيير عند 481 مليون طن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.0%عن الفترة 2023/2024.