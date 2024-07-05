الرئيس الصيني يزور طاجيكستان لبحث آفاق جديدة للتعاون الثنائي

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى دوشنبه مساء الخميس، في مستهل زيارة دولة إلى طاجيكستان بعد جدول أعمال مزدحم في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا في كازخستان.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان كان في استقبال شي ، الذي أعرب عن تطلعه لإجراء مناقشات مع رحمان لصياغة خطط وترتيبات جديدة لتنمية العلاقات بين الصين وطاجيكستان.

وقال شي إنه بفضل تضافر الجهود من البلدين، من المتوقع أن تحقق هذه الزيارة نجاحا كاملا، مما يرتقي بالتعاون الشامل بين الصين وطاجيكستان إلى آفاق جديدة.

وصرح رحمان لوكالة (شينخوا) في مقابلة أجريت معه مؤخرا بأن زيارة شي ستؤدي إلى زخم جديد وقوي في تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وشهدت السنوات الأخيرة تفاعلات وثيقة بين رئيسي الدولتين. وخلال زيارة شي إلى طاجيكستان عام 2019، حصل على وسام التاج من رحمان. وتعهدت الدولتان ببناء مجتمع التنمية الصيني الطاجيكي والمجتمع الأمني.