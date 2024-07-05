 فون دير لاين تحذر أوربان: الاسترضاء لن يوقف بوتين - بوابة الشروق
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فون دير لاين تحذر أوربان: الاسترضاء لن يوقف بوتين

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 يوليه 2024 - 3:13 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يوليه 2024 - 3:13 م

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من أنه لا يمكنه استرضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارته لموسكو. 

وكتبت فون دير لاين عبر منصة (إكس): "إن الاسترضاء لن يوقف بوتين. ولن يمهد الطريق لسلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا إلا الوحدة والعزيمة."

وقال إريك مامر المتحدث باسم رئيسة المفوضية للصحفيين إن بودابست لم تنسق الزيارة مع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف مامر أن الزيارة "تقوض الوحدة والعزيمة" التي يريدها الاتحاد الأوروبي لإنهاء الحرب في أوكراني

 


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