وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكماهون بعد صراع مع السرطان

توفي الممثل الأسترالي جوليان مكماهون، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 56 عاما، في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكدت زوجته كيلي، خبر وفاته في بيان نقلته صحيفة "ديت لين"، إذ قالت: «بقلوب مفتوحة، أود أن أنقل إلى العالم نبأ وفاة زوجي الحبيب، جوليان مكمان، بسلام هذا الأسبوع بعد جهد شجاع للتغلب على السرطان، أحب جوليان الحياة، أحب عائلته، أحب أصدقائه، أحب عمله، أحب معجبيه، كانت أمنيته الصادقة أن يُدخل الفرح إلى قلوب أكبر عدد ممكن من الناس».

وأضافت «كيلي»، في بيانها: «نطلب منكم الدعم في هذا الوقت العصيب لنتمكن من دفنه في خصوصية، ونتمنى لجميع من جلب لهم جوليان الفرح أن يستمروا في إيجاد الفرح في الحياة، نحن ممتنون لهذه الذكريات».

يذكر أن جوليان مكماهون، ولد في 27 يوليو عام 1968، بمدينة سيدني بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، والده ويليام مكماهون عضو البرلمان الأسترالي ورئيس الوزراء السابق، ووالدته سونيا مكماهون عارضة الأزياء الأسترالية السابقة.

ويشار إلى أنه عمل في بداياته عارضًا للأزياء، ثم احترف التمثيل، ويعد من أشهر أعماله في المسلسلات «نيب/تك» والذي شارك في أجزائه الخمس، و«مسحورات»، و«مكتب التحقيقات الفيدرالي»، وفي الأفلام سلسلة أفلام الأبطال الخارقين «الخارقون الأربعة»، وفيلم «بارانويا».

وكان آخر أعماله التي شارك بها فيلم «فريق ذا سوبريمز في مطعم إيرلز»، والذي عرض العام الماضي في دور السينما الأمريكية.