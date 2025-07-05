كفر الشيخ: تسليم 3 ملاعب جديدة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد

أعلنت محافظة كفر الشيخ، في بيان اليوم السبت، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية للهيئات الشبابية والرياضية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية.

وأكدت الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من الملاعب بمراكز الشباب، وتسليم 3 ملاعب جديدة بعد تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، مؤكدة أن الدولة تعمل على توفير بيئة رياضية آمنة ومتطورة لأبنائنا، بما يعزز من قدراتهم ويدعم اكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

وأشارت المحافظة، إلى أن الملاعب المسلمة شملت ملعب مركز شباب زراعة ميت علوان، وملعب مركز شباب صُروة بمركز قلين، بنظام النجيل الصناعي الخماسي، وبلغت تكلفة أعمال الإحلال والتجديد مليون جنيه، وتضمنت تعلية أرضية الملعب بارتفاع 80 سم، وتغيير النجيلة، وتركيب كشافات جديدة، وشبك سقف وحوائط، إلى جانب إنشاء إنترلوك محيط بالملعب.

وسلمت ملعب مركز شباب سيدي سالم بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة 700 ألف جنيه، شملت تغيير أرضية الملعب بنجيل صناعي، وتركيب سور حديدي، وتجديد شبك السقف والحوائط، وتنفيذ بلدورة بطول الملعب كحاجز فاصل بين الإنترلوك والنجيلة، تحت إشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية.

وأضافت المحافظة، أن خطة تطوير مراكز الشباب مستمرة، في ضوء توجيهات الدولة بتوفير منشآت رياضية متكاملة تخدم النشء والشباب، وتدعم استراتيجيات بناء الإنسان وتعزيز الانتماء، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه المشروعات الحيوية لخدمة أبناء المحافظة.