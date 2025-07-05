إقالة مدير الخطوط التونسية وتوجيه تنبيهات بسبب اضطراب الرحلات

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أعلنت وزارة النقل في تونس، اليوم السبت، إقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط التونسية وتوجيه تنبيهات صارمة إلى رؤساء المحطات وممثلي الشركة في المطارات الدولية؛ بسبب موجة اضطرابات في جدول الرحلات.

وتعاني الناقلة الوطنية منذ سنوات، من صعوبات هيكلية ونقص في عدد الطائرات؛ بسبب الأزمة المالية وقضايا فساد مالي وإداري بينما تأخرت خطط إصلاحها منذ نحو عقد بسبب اعتراضات نقابية.

وأدى هذا الوضع بالنتيجة إلى تواتر التأخيرات والاضطرابات في مواعيد رحلات الشركة وفي احتجاجات متكررة من قبل المسافرين في مطارات العالم بسبب نقص المعلومات.

وأعلنت الوزارة التونسية، اليوم، إعفاء حبيب المكي رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية وتعيين طارق البوعزيزي كممثل عن الوزارة بدلا منه.

ودعت مجلس إدارة الشركة، إلى انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد في أقرب الآجال لتأمين سير عمل المؤسسة على الوجه المطلوب.

وتابعت الوزارة التونسية، في بيان لها، أنه جار حاليا تحميل المسئولية إلى كل من أخل بواجبه واتخاذ التدابير اللاّزمة بشأنه، وتعويضه بمن هو أهل بتحمل المسئولية وخدمة المواطن والحفاظ على ديمومة مؤسسته.

وأوضحت في جانب آخر متابعتها: "مآل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري الذي أدى إلى الوضعية الحالية للخطوط التّونسية".