محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة وتحسين مستوى الخدمات بالقرى

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز وقرى المحافظة؛ تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط نفذت حملة مكبرة للنظافة بقرية ديروط الشريف، استهدفت رفع المخلفات وتراكمات هدم المباني من عدد من المواقع، ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، في إطار الجهود المستمرة للقضاء على بؤر تجمع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالقرية.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات اليومية شملت أيضًا رفع القمامة من نقاط التجميع وصناديق القمامة، وتنظيف الشوارع والميادين العامة، وأمام المدارس والمصالح الحكومية ومداخل القرى، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحد من المظاهر العشوائية.

وشدد على استمرار أعمال تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير حركة المواطنين والمركبات، مع الاستفادة من معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدات المحلية، ومنها اللوادر والجريدر والقلابات والحاويات وسيارات الكنس.

وأكد اللواء محمد علوان، مواصلة تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري للحفاظ على مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.