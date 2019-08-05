بدء التحول الرقمى ببورسعيد لـ18خدمة إلكترونية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة تشهد بدء مرحلة عملية منظومة التحول الرقمى، شملت عدة مراكز تكنولوجية متطورة ضمن المنظومة الرقمية الجديدة التى تقدم خدمات إلكترونية بتكنولوجيا متقدمة للمواطنين لـ18 خدمة إلكترونية بمختلف الأحياء بمدينة بورفؤاد.

وأضاف المحافظ خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم افتتاح 5 مراكز تكنولوجية متطورة، بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها بالأجهزة، منها مجمع تموينى لاستخراج الكارت التموينى بحى الجنوب والضواحى، ومكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بنطاق حى المناخ، ومكتب العرب والشرق لكبار السن.

وتابع: "كما تم إطلاق تطبيق للزواج الإلكترونى ببورسعيد لتوثيق قسيمة الزواج فورية بمعرفة المأزون، إلى جانب مكتب التوثيق المطور بمجمع مصالح الحكومية ببورسعيد التابع لوزارة العدل، للمواطنين بمحافظة بورسعيد لتقديم خدمات إلكترونية مميكنة"، لافتا إلى أن ذلك يتم بعد الانتهاء من إطلاق التشغيل التجريبي من خلال بوابة خدمات بورسعيد الحكومية الإلكترونية.

وفى مجال التموين، قال إنه تم تفعيل بطاقة التحول الممكن الرقمى وإصدار بدل تآلف للبطاقة التموينية، وفى خدمات الأسرة يصدر مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج ولغير المسلمين ومستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية طلاق وصادق ومراجعة، كما شمل التوثيق توكيل عام فى القضايا وتوكيل عام وتوكيل رسمى شامل وتوكيل الأمور الزوجية وإقرار الشطب وإقرار تصحيح ومحرر وإقرار قبول بيانات مساحة وإقرار رسمى وعام مخصص.

كما ضمت محكمة الأسرة طلب استخراج صورة رسمية من دعاوى الولاية على النفس وطلب شهادة من واقع جدول القضايا للولاية على النفس.