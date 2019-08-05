رئيس الوزراء الكندي يعزي عائلات ضحايا حادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

قدم رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، اليوم الاثنين، تعازيه إلى أقارب وضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الأول في الولايات المتحدة، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وقال ترودو، خلال كلمته في مدينة فانكوفر الكندية: "من الواضح أننا نحتاج اليوم إلى البدء بالتفكير في الهجمات الرهيبة بالولايات المتحدة".. مضيفا "نحن نحزن على العائلات، وبالطبع نقف مع جيراننا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب".

ووجهت شرطة مدينة إل باسو الأمريكية يوم أمس الأحد تهمة القتل إلى المشتبه بارتكابه الحادث في المدينة السبت الماضي والتي راح ضحيته 21 شخصا، مشيرة إلى أن المتهم البالغ من العمر 21 عاما يواجه عقوبة الإعدام.

ووقع إطلاق النار، الذي يُعتقد أنه ثامن أكثر الحوادث دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، في مدينة ينحدر معظم سكانها البالغ عددهم 680 ألف نسمة من أصول إسبانية تقع على طول معبر "ريو جراندي" الحدودي من مدينة "سيوداد خواريز" في المكسيك.

وتعتبر حوادث إطلاق النار التي وقعت نهاية الأسبوع هي عمليات القتل الجماعي رقم 21 و 22 التي وقعت في عام 2019 في الولايات المتحدة.