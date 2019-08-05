إخلاء سبيل المتهمة بنشر أخبار كاذبة عن اختطاف طالبة بجامعة الأزهر

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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، إخلاء سبيل آية حامد، بتدابير احترازية على ذمة اتهامها فى القضية رقم 533 لسنة 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة للمتهمة فى القضية، التى تضم 4 متهمين بينهم أستاذ جامعى، والمتهمة آية حامد اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة حول واقعة فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط بالإضافة لمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون فى تنفيذ أغراضها.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر فى وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيقات حول ما وصفه بالأخبار الكاذبة والشائعات حول اختطاف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.