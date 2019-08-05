أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إدراج الجامعة لأول مرة ضمن أفضل جامعات العالم في التصنيف العالمي "CWUR" وذلك في نسخته لعام 2019-2020 والتي تم إعلانها اليوم.

وقال عزيز، إن الجامعة احتلت المركز 1565 على مستوى العالم من بين أكثر من 20 ألف جامعة مشاركة في التصنيف، فضلًا عن إدراجها بين أعلى 7.9% مؤسسة عالمية.

وأوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا للتصنيف الدولي، أن دخول الجامعة في هذا التصنيف لأول مرة يعد إنجازًا هامًا ويعكس دور الجامعة العلمي والبحثي، والذي تحرص إدارة الجامعة على إظهاره من خلال استراتيجية محددة للارتقاء بمركزالجامعة في التصنيفات العالمية، إلى جانب الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي من خلال تشجيع الباحثين على النشر الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية ذات التأثير العالي.