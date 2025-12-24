الأمن السوري يشدد إجراءاته في حلب لحماية المدنيين من تضييق قسد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، تنفيذ إجراءات أمنية مشددة في محافظة حلب شمالي البلاد، بغية حماية المدنيين ومواجهة تضييق قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق البيان.

وقالت في بيان إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تواصل تنفيذ مهامها الوطنية ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان خروجهم الآمن من حيي الشيخ مقصود والأشرفية".

وبينت أن ذلك يأتي "في مواجهة محاولات مليشيا قسد التضييق عليهم وفرض التجنيد القسري، والانتهاكات المستمرة التي تشمل الاعتداءات والمضايقات والتهديد المتواصل لحياتهم وممتلكاتهم".

وأوضحت أن "قيادة الأمن الداخلي نفذت انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول المساس بأمن المدينة وسلامة السكان".

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن "سلامة المدنيين وأمنهم يمثلان أولوية قصوى"، داعية جميع الأهالي إلى الالتزام بتعليمات وحدات الأمن، وفق البيان ذاته.

ومساء الاثنين، شهدت حلب تصعيدا داميا جراء قصف عشوائي وعمليات قنص وتطور الأمر إلى اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات قسد.

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم قسد فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.

واشتمل الاتفاق على فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن.