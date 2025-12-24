زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إمكانية إجراء استفتاء من أجل الموافقة على خطة السلام التي يعملون عليها لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة كييف، الأربعاء، بشأن خطة السلام التي يستمر العمل عليها مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

وأكد زيلينسكي أن سلامة أراضي أوكرانيا وضمانات أمنها ذات أهمية بالغة لهم، مشيرًا إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في حال تشكلت الظروف الأمنية المناسبة.

وقال: "ستقوم أوكرانيا بعرض هذه الاتفاقية (خطة السلام) على البرلمان للموافقة عليها، أو إجراء استفتاء شعبي على مستوى البلاد بالتصويت بالموافقة أو الرفض، وقد تقرر أوكرانيا أيضاً إجراء انتخابات (رئاسية) بالتزامن مع الاستفتاء".

وشدد زيلينسكي على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما على الأقل من أجل إجراء انتخابات أو استفتاء في البلاد.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نشرت خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.