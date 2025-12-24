سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن في سوريا ومجموعة من فلول النظام المخلوع في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية"، الأربعاء، بـ"وقوع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعة من فلول النظام البائد في قرية بعبدة التابعة لريف جبلة بمحافظة اللاذقية"، دون مزيد من التفاصيل.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني لم تسمه، أن اشتباكات وقعت بين وحدات من قوى الأمن الداخلي ومجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في محيط مدينة جبلة.

وفي مارس الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية على مدى أيام، وشن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين وسلب وحرق ممتلكات ارتكبها مسلحون "غير تابعين للحكومة"، وفقا للسلطات.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع (2000 - 2024) الذين يثيرون اضطرابات أمنية.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).