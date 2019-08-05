لقي شخص مصرعه، أثناء تدخله لفض مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء، بقرية كفر الجنينة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، وأصيب 4 آخرون.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم مركز المحلة الكبرى بورود بلاغات من أهالى قرية كفر الجنينة تفيد بمصرع "مصطفى شحاتة" فى العقد الثالث من العمر، متأثرا بجراحه أثناء تدخله لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع "وليد. ا. ال"، وشهرته عصفور، أسفر عن إصابته وكل من "محمود محمود، أحمد محمد، محمد عادل، محمد بدر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.