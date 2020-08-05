الرئيس الجزائري يعرب لنظيره اللبناني عن تضامن بلاده في حادث انفجار ميناء بيروت

أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لنظيره اللبناني ميشال عون، عن تعازيه وتضامنه مع لبنان في حادث انفجار ميناء مرفأ في بيروت.

واطمأن تبون -خلال اتصال هاتفي أجراه مع عون وفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء- على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي ضرب أمس مرفأ بيروت، وأسفر عن عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة.

وجدد لنظيره اللبناني تعازي الجزائر له ولشعبه الشقيق ولعائلات ضحايا الانفجار، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا له تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه المحنة الأليمة، والوقوف إلى جانبه رهن الإشارة لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة.