حزب الله يعلن استهداف مستوطنة إسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على مقتل وإصابة لبنانيين بغارة على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره استهدفوا "مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق".‏

وأوضح أن الاستهداف جاء "ردا على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل، وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وفي وقت سابق الأحد، قتل 3 مدنيين لبنانيين وجرح آخرون، بغارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن إطلاق "حزب الله" للصواريخ تضاعف خلال الأشهر الـ3 الماضية.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

ويشن "حزب الله" والفصائل الأخرى هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة منذ تأسيسها في 1948، بتهمة "إبادة جماعية".