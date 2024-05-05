ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مخيمات لاجئين في الكونغو إلى 15 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا، قصف 4 مخيمات للنازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 15 قتيلا، بحسب ما قالته السلطات اليوم الأحد.

وقال بيتر كيرموامي الحاكم العسكري لإقليم نورث كيفو، إن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون عقب وقوع انفجارات أمس الأول الجمعة.

وقال مدير المخيمات موسى نجايابارينزي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن مخيمات لوشاجالا وايلوهيم وريجو كيباك في منطقة موجونجا بالقرب من مدينة جوما الواقعة بشرق الكونغو تعرضت للهجوم.

وأكد متحدث باسم القوات المسلحة في الكونغو بإقليم نورث كيفو، أن مقاتلين من مليشيا أم 23 هاجموا المخيمات عقب أن دمر الجيش مخزن أسلحة وذخيرة للمتمردين صباح أمس الأول الجمعة. ورفضت الميليشيا هذه الاتهامات.

وقال نجايابارينزي، إن قصف المخيمات أعقبته انتفاضة السكان الذين أقاموا الحواجز في الشوارع. وتدخل الجنود لاستعادة النظام، كما تردد أن سيدة وطفل أصيبا خلال هذه الأحداث.

ويذكر أن أكثر من 250 ألف شخص فروا من القتال بين ميليشيا ام 23 وحكومة الكونغو منذ ديسمبر الماضي.

وتتهم كينشاسا رواندا بدعم الجماعة المتمردة، التي تسيطر على مناطق كبيرة من إقليم نورث كيفو الغني بالموارد، بما فيها مناجم كولتان القيمة.

وتنفي رواندا مساعدة مليشيا ام 23.