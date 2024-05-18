نوران جوهر بطلة العالم للإسكواش للمرة الأولى في تاريخها

توجت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا بلقب بطولة العالم للإسكواش للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني المصنفة الأولى بنتيجة الأشواط 3-1 في النهائي بمحتف الحضارات بالبطولة البالغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال والسيدات.

وجاءت نتيجة الأشواط : 11-8 و 9-11 و11-7 و11-5 في مباراة استغرقت 81 دقيقة.

ونجحت نوران جوهر في إنهاء هيمنة نور الشربيني بطلة العالم 7 مرات والمتوجة باللقب آخر 5 نسخ على التوالي ، لتحقق نوران جوهر اللقب الأول في تاريخها.

وأصبحت نوران جوهر ثالثة لاعبة مصرية تتوج بلقب بطولة العالم بعد نور الشربيني بـ7 ألقاب ورنيم الوليلي بلقب وحيد.

واستهلت نوران جوهر مشوارها في البطولة بالفوز على الفنلندية "إيمليا سويني" بنتيجة 3-0 في دور الـ64، ثم فازت على زميلتها هنا معتز بنتيجة 3-1 في دور الـ32، وتبعه الفوز على الأمريكية من أصول مصرية "سابرينا صبحي" بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، قبل أن تفوز على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1 في ربع النهائي، وكان الفوز الصعب على زميلتها الأخرى هانيا الحمامي بنفس النتيجة في نصف النهائي قبل أن تفوز على نور الشربيني في النهائي وتتوج باللقب.