حفل كبير في افتتاح Boom Room أول مركز ترفيهي للشباب في مصر بمدينتي

أحيت الفنانة المتألقة روبي وعدد من نجوم الغناء حفلاً كبيراً في أوبن إير مول مدينتي، وذلك بمناسبة افتتاح Boom Room، أول مركز ترفيهي اجتماعي للشباب في مصر بمدينتي.

وشهد الحفل حضوراً كبيراً للجمهور من سكان مدينتي، واستمتعوا بفقرات الحفل المتنوعة التي قدمها عدد من النجوم، وهم عزيز مرقة وعفروتو وتسنيم العايدي وأبو الأنوار، وأيضاً الفنانة روبي التي قامت بغناء أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يشار إلى أنه تم افتتاح Boom Room للجمهور يوم السبت الموافق 18 مايو، وهو المركز الترفيهي الاجتماعي الأول من نوعه في مصر، حيث يتضمن ألعاباً جديدة وأنشطة ترفيهية واجتماعية مخصصة للفئات العمرية من الشباب ومنتصف العمر، ليكون نقطة جذب ووجهة مفضلة للشباب على غرار أكبر المراكز الترفيهية الاجتماعية في العالم مثل Top Golf في دبي وFlight Club في إنجلترا.

وتبلغ مساحة "Boom Room" ألفي متر مربع، وتضم عدة أنشطة مبتكرة لأول مرة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى المسرح الرئيسي Main Stage الذي تُجرى عليه يومياً العروض الفنية والثقافية، فضلاً عن مطعم Pablo & عبده.