سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وثقت لقطات مصورة، المشاهد الأولى لنقل المصابين في الهجوم الذي استهدف موقع كرم أبو سالم الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من قطاع غزة.

وبينت اللقطات، لحظة هبوط طائرة مروحية لإجلاء المصابين، جراء الهجوم الذي يُوصف بالنوعي بشكل كبير.

عشرات الاصابات بين قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال ..



طائرات الاحتلال تنقل جنوداً أصيبوا في القصف الذي نفذته كتائب القسام على موقع كرم أبو سالم..



وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث في كرم أبو سالم خطير وهناك حظر نشر على معلومات عن موقع سقوط القذائف والمصابين .. pic.twitter.com/8n38bYBIQu — ‏جَفر‏‏ا ‏ jafra ‏𓂆 (@JafraPs) May 5, 2024

مصادر عبرية: طائرات مروحية تنقل جنوداً أصيبوا في القصف الذي تم تنفيذه على موقع كرم أبو سالم pic.twitter.com/jDrwcfgWOH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 5, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شن هجوم على قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع كرم أبو سالم.

وقالت القسام في بيان، ظهر الأحد، إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114ملم.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد أفادت بأن جيش الاحتلال استدعي مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين بعد تعرضه لقصف بالصواريخ.

ووصفت تقارير إسرائيلية، الحدث في كرم أبو سالم خطير، وأن هناك حظر نشر على معلومات عن موقع سقوط القذائف والمصابين.

وتحدثت التقارير عن أن جيش الاحتلال شن غارات على مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.

في غضون ذلك، قال المجلس الإقليمي في أشكول على الحدود مع غزة، إن هناك مصابين سقطوا في انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية إسرائيلية.