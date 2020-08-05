رئيس هيئة قناة السويس: نستحوذ على 25% من إجمالي حركة البضائع عالميًا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حصيلة التجارة العالمية للقناة من 8.5 لـ 9%، ونسعى لتصل في 2023 إلى 12%، بجانب الاستحواذ على نسبة 25% من إجمالي حركة البضائع عالميًا.

وأضاف في تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، أن هناك تخفيضات 17% للسفن القادمة من غرب أوروبا إلى شرق أسيا، وهذا ساعد على مرور 150 سفينة أخرى من قناة السويس، لافتًا إلى أنه رغم أزمة كورونا، بلغ إجمالي عدد السفن الإضافية مقارنة بالعام الماضي 829 سفينة.

وأكد «ربيع» أن الهيئة تعمل على التطوير بما يواكب حركة النقل البحري عالميًا، مع دراسة القنوات الأخرى في مختلف الدول، وتفادي أي أثر سلبي من الممكن أن يضر بنسبة مرور السفن، مشيرًا إلى تنوع السفن التي تمر من قناة السويس سواء كانت محملة بالغاز أو السيارات وأيضًا ناقلة للركاب.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن هناك تطويرًا هائلًا للأسطول المصري بأيدي مصرية، موضحًا أن عائد القناة سيكون كبيرًا، وستتضاعف أعداد السفن بحيث تصل إلى 95 سفينة.