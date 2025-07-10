8 منظمات غير حكومية أوروبية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت 8 منظمات غير حكومية في مختلف أنحاء أوروبا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان تلاه ممثلو المنظمات غير الحكومية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقدوه في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار البيان إلى أن البنية التحتية المدنية في غزة تتعرض للتدمير "بشكل منهجي"، وذكر أن هناك أزمة إنسانية كبرى في غزة، وأن عددا كبيرا من الأشخاص فقدوا أرواحهم، وأن آلافا آخرين في عداد المفقودين بسبب الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه "الجريمة ضد الإنسانية".

وقال البيان: "إن الناس (في غزة) يموتون وهم يحاولون العثور على الماء أو الطعام. ويُستخدم الجوع عمدًا كسلاح حرب. وتُقيّد المساعدات الإنسانية".

وانتقد البيان أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع التي توجهها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال إن "هيكل المساعدات الذي يدعم بشكل نشط نزوح الناس ليس حلاً؛ بل إنه يؤدي إلى تفاقم الأزمة".

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان وثّقت انتهاكاتٍ للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حربٍ جسيمة، في غزة، وأن مشاهد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تكشف هذه الانتهاكات بوضوح.

كما سلط البيان الضوء على التطورات في الضفة الغربية المحتلة، ولفت إلى أن الأوضاع تتدهور بسبب التهجير القسري وتوسع أنشطة الاستيلاء على الأراضي، مؤكدا أن ردود فعل الحكومات الأوروبية تجاه الأحداث في غزة "تظل رمزية إلى حد كبير".

كما شدد البيان على ضرورة مواصلة عمل المحكمة الجنائية الدولية دون ضغوط، ووصول الصحفيين إلى المنطقة دون عوائق، والاعتراف بدولة فلسطين والإفراج عن الأسرى.