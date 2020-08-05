قيس سعيد يأمر بجلب 100 جريح جراء انفجار بيروت وتكفل تونس برعايتهم

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، توجيه إرسال طائرتين عسكريتين على وجه السرعة، محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية؛ لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين في حادث مرفأ بيروت الأليم الذي أودى بحياة عشرات الأبرياء وأسفر عن إصابة آلاف المواطنين.



ونقلًا عن وكالة الأنباء التونسية «وات»، مساء الأربعاء، أمر «سعيد» بجلب مائة جريح من المصابين جراء الانفجار، ستتكفل تونس برعايتهم وسيقع علاجهم بكل من المستشفى العسكري وبباقي المستشفيات التونسية.



واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريحات صحفية صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 100 شهيد وأكثر من أربعة آلاف جريح حتى الآن.



ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.