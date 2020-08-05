العاصفة الاستوائية إساياس تودي بحياة 3 أشخاص في الولايات المتحدة

اجتاحت العاصفة الاستوائية إساياس الساحل الشرقي للولايات المتحدة الثلاثاء، مما تسبب في فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي في مسارها، وقتل شخص على الأقل في نيويورك وآخران في نورث كارولينا.

وضربت إساياس الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الاثنين برياح بلغت أقصى سرعة لها 140 كيلومترا في الساعة، لكن قوتها ضعفت بعدما وصلت لليابسة بالقرب من شاطئ أوشن أيل في نورث كارولينا، وتراجع تصنيفها إلى عاصفة استوائية، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

يشار إلى أن الأعاصير، التي غالبا ما تضرب الجنوب أو الغرب الأوسط، نادرة الحدوث في شمال شرقي الولايات المتحدة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أن العاصفة ستواصل الهبوب عبر ولايات إقليم نيو إنجلاند أثناء الليل، ومن المتوقع أن تتسبب الرياح ذات القوة المدارية في التسبب في انقطاع للكهرباء وإتلاف أشجار.

وقال روى كوبر حاكم ولاية نورث كارولينا إن عددا من الأشخاص جرحوا عندما ضرب إعصار ناتج عن العاصفة الاستوائية إساياس حديقة بالولاية تضم منازل خشبية نقالة.

وذكر أن حوالي 355 ألف شخص هم الآن بدون كهرباء، لكنه أشار إلى أن "الضرر عموما لم يكن بأي حال من الأحوال كبيرا، بالشكل الذي كان يمكن أن يكون".

ويمكن أن تشهد نيويورك هبات عاصفة من الرياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، ومن المحتمل أن تكون الأشد منذ عاصفة ساندي العملاقة عام 2012.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إن "الجميع يأخذ ذلك على محمل الجد. أمطار وإمكانية حدوث فيضانات ورياح وحتى أعاصير محتملة، هذا كثير... لا تخرجوا إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك".

وأضاف أنه تم نصب حواجز وسدود في أجزاء من مانهاتن التي ضربها إعصار ساندي.

واضطرت مطاعم وحانات المدينة، التي تعتمد على نشاطها في الهواء الطلق بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى تخزين أثاثها الخارجي. ومن المتوقع حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

وأعلن حاكم ولاية نيو جيرسي المجاورة فيل مورفي حالة الطوارئ على مستوى الولاية وأغلق جميع دواوين ومكاتب الولاية ونصح المواطنين بعدم القيادة.