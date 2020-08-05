القوات الأفغانية تصد هجمات لطالبان شمالي البلاد ومقتل وإصابة 11 مسلحا

أحبطت القوات الأفغانية هجمات شنتها حركة طالبان في منطقتي دولت آباد وجارزيوان بإقليم فارياب، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 11 مسلحا، على الأقل، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وذكر فيلق شاهين 209، في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تعتزم شن هجمات بمنطقة دولت آباد وبالقرب من مدينة جارزيوان أمس الثلاثاء.



وأضاف البيان أن قوات الأمن اتخذت خطوات استباقية مدعومة بسلاح الجو.



وقال الفيلق، في بيان، إن قوات الأمن قتلت أربعة من مسلحي حركة طالبان، وأصابت 7 آخرين خلال العملية.



وأضاف أن شخصية بارزة من طالبان، كانت ضمن القتلى.



ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.