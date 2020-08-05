الجزائر تكشف عن تضرر سفارتها وإصابة مواطنين اثنين إثر انفجار مرفأ بيروت

كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تضرر مقر سفارتها وإقامة سفيرها بلبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت، واصفة الأضرار بالطفيفة.

وحسب بيان الخارجية "فقد أصيبت منازل ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين جزائريين بأضرار جسيمة، فيما تعرضت أملاك ثلاثة مواطنين جزائريين آخرين لأضرار".

وأضاف المصدر"تأكد لدينا اليوم إصابة مواطِنَيْنِ جزائريين اثنين بجروح طفيفة ولم يتم التبليغ حتى الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت".

وأردف البيان "تبقى نتائج هذا الإنفجار المأساوي محل متابعة من قبل ممثليتنا الدبلوماسية لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان الشقيق".