مقتل طالب على يد شقيقه بالشرقية

لفظ طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر، على يد شقيقه الأكبر، والذي كان يحاول فض مشاجرة بين المجني عليه وشقيقته، بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بالشرقية.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي حي المحطة، التابع لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمقتل عماد.ع، 23 سنة، طالب بالفرقة الثالثه بكلية الطب البشري، على يد شقيقه علي، 34 سنة، مهندس.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقته، طالبة بكلية الطب، وحال تدخل المتهم لفض المشاجرة كان شقيقه يمسك في يده سكين، وعندما حاول المتهم نزعها منه استقرت في صدر المجني عليه.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المُستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.