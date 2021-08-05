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أحد أقارب نيمار: سيكون مستعدا للقتال مع باريس سان جيرمان

محمد ثابت
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 1:27 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 1:27 م

رد أحد أقارب نيمار دي سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، على أحدث ظهور للنجم البرازيلي والذي أثار ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر نيمار أثناء قضائه لعطلته الصيفية مؤخرًا مع بعض زملائه دي ماريا وفيراتي وباريديس إلى جانب استضافتهم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويبدو عليه أثار زيادة الوزن بعض الشئ وهو ما أثار ردود أفعال واسعه تجاهه من جماهير باريس سان جيرمان.

ونقلت إذاعة «RMC sport» رد أحد أقارب نيمار، قائلًا:" إنه يقضي نفس العطلة كالمعتاد، لا تقلقوا سيكون مستعدًا للقتال مع باريس سان جيرمان".

جدير بالذكر أن نيمار الذي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 قد غاب عن مواجهة كأس السوبر الفرنسي أمام موناكو والتي خسرها سان جيرمان بهدف نظيف الأسبوع الماضي.  


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