قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها لا تحب مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتابعها، مشيرة إلى أنها عبارة عن «نميمة» يتحدث فيها الناس حول أسرار الآخرين، بحسب وصفها.

وعن جرائم قتل الأزواج الأخيرة، أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أيامنا الحلوة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن قتل الزوجات لأزواجهن عبارة عن إجرام وقسوة لا تحبها في المرأة، معلقة: «مش عاجبك زوجك سبيه لكن يعني إيه تقتل؟».

وأرجعت انتشار جائم قتل الزوجات لأزواجهن إلى ما تشاهده السيدات على شاشة التليفزيون، منوهة إلى أن نسبة الأمية كبيرة في مصر وهو ما يدفع النساء لتصديق ما يرونه على التليفزيون ويقلدونه.

وشددت على أهمية مراعاة المُقَدم على شاشة التليفزيون والترويج للأعمال التي ترتقي بالشعب وتعليمه السلوك الصحيح والجيد وليس القتل، مؤكدة أنها غير مؤيدة لظاهرة عمل الفنانين كمقدمي برامج.

وأشارت إلى عدم إعجابها بأي تجربة قدم فيها أحد الفنانين لبرنامج تليفزيوني، معقبة: «لم أجد تجربة ناجحة ولا أستجيب للقاءات الخاصة بتلك البرامج، وأعتذر فورًا إذا طلبت مني ممثلة استضافتي من أجل مناقشتي في التمثيل».