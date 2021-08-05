 بريطانيا: الهند والبحرين وقطر والإمارات تخرج من القائمة الحمراء للسفر إلى البلاد - بوابة الشروق
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بريطانيا: الهند والبحرين وقطر والإمارات تخرج من القائمة الحمراء للسفر إلى البلاد

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:57 م

قالت الحكومة البريطانية إن الهند من بين أربع دول جرى شطبها من القائمة الحمراء لبريطانيا كجزء من مجموعة من التغييرات في نظام إشارات المرور للسفر الدولي.

وقالت صحيفة (ايفيننج ستاندارد) البريطانية إن الهند ستنضم مع البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة لقائمة الدول التي لا يطلب من مسافريها بقاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا.

ويعني القرار أنه لن يُطلب من المسافرين القادمين قضاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا.
وسيتم وضع المكسيك وجورجيا في المستوى الأحمر.

كما ارتفعت تكاليف فندق الحجر الصحي بشكل كبير "لتعكس بشكل أفضل التكاليف المتزايدة المتضمنة"، وفقًا للحكومة.

وقال وزير النقل جرانت شابس إن الحكومة "ملتزمة بفتح السفر الدولي بأمان، والاستفادة من المكاسب التي حققتها البلاد من خلال برنامج التطعيم الناجح".

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