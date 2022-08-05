تشييع جثمان سائق توك توك كوم أمبو بعد العثور على جثته في مصرف

شيع المئات من أهالي قرية النجاجرة بكوم أمبو والقري المجاورة جثمان سائق التوك توك إلي مثواه الأخير، بعد العثور على جثته في مصرف.

وكان العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، تلقى بلاغا من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب "حمادة بكري" 25 عاما سائق توك توك، حيث تجمع الأهالى بالطريق السريع الزراعي المجاور للقرية، وهو ما تسبب في توقف الحركة، وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من إعادة فتح الطريق.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تغيب السائق، وأثناء السير في خطة البحث، تم العثور على التوك توك بإحدى المناطق الزراعية.

ومن خلال تكثيف التحريات تبين أن وراء تغيب سائق التوك توك متهمين.

تم إعداد مأمورية لاستهدافهما وأسفرت عن ضبط أحدهما وجار البحث عن المتهم الثانى.

وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة حيث اتفق مع المتهم الثانى الهارب على استدراج سائق توك توك بحجة توصيلهما والاستيلاء على مركبة التوك توك لإعادة بيعها، وأثناء محاولتهما الاستيلاء على مركبة التوك توك، قام المجنى عليه بمقاومتهما إلا أنهما تمكنا من السيطرة عليها وطعناه بمطواة، وألقيا بجثته في مكان العثور عليها.

وبعد ٦ أيام من البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من العثور على جثة المجنى عليه غارقة في مصرف الكامل، الواقع ما بين نصر النوبة وقرية العباسية.

تم نقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى الذي حضر وقام بتشريح الجثة وأصدرت النيابة قرارا بدفنها.

وفي سياق آخر نجحت جهود مباحث مركز شرطة دراو في العثور علي جثة طفل التوك توك.

وكان بلاغ وصل إلى مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بغياب طفل يقود توك توك، وأمر اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان بتشكيل فريق بحث برئاسة النقيب كريم بدران لكشف لغز اختفاء الطفل وإعادة لأسرته.



وبالفحص تبين عاطل استدرج طفل عمرة ١٢ عام وقام بسرقة التوك توك وقتلة، وتمكنت قوة المباحث من القبض علي القاتل وتحرر المحضر بالواقعة .



