تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و460 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 11 طن بضائع عامة ومتنوعة، و460 شاحنة و100 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 13 سفينة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الواردات تضمنت 3500 طن بضائع، و 320 شاحنة، و72 سيارة، وتضمنت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و 140 شاحنة، و28 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين عمان وأمل، وتغادر السفينتين الحرية (2) وبوسيدن اكسبريس، وشهد الميناء أمس استقبال السفينتين الحرية(2) وبوسيدن اكسبريس، ومغادرت السفينتين أمل وعمان.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة وبريدج ، وشهد الميناء أمس رحلات مكوكية " وصول وسفر" للسفينتين آيلة وبريدج.

وتغادر السفينة الحسين اليوم ميناء بورتوفيق متجهة إلى ميناء جدة.