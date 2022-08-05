رئيسة تايوان: المناورات العسكرية الصينية غير مسؤولة

وصفت رئيسة تايوان تساي إنج-ون ليل الخميس المناورات العسكرية الصينية قبالة ساحل الجزيرة ذاتية الحكم بـأنها "غيرمسؤولة ليس فقط لتايوان، ولكن أيضا للمجتمع الدولي".



وقالت تساي في خطاب عبر الفيديو إن تايوان لن تسعى لتصعيد المزيد من التوتر مع الصين، ولكنها شددت على أنها سوف تدافع عن سيادتها في الوقت الذي يستمر فيه جيش التحرير الشعبي الصيني في سلسلة من المناورات باستخدام الذخيرة الحية حول الجزيرة والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد، مطالبة بكين بأن تكون" منطقية وأن تتحلى بضبط النفس".



وأضافت أن حكومة تايون تعمل على ضمان إجراء عمليات آمنة وهادئة في موانئ ومطارات الجزيرة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.



وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن أربع قذائف صاروخية صينية سقطت على الأرض، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بعد تحليقها فوق تايوان.



غير أن وزارة الدفاع الوطني التايوانية لم تؤكد مرور الصواريخ فوق تايوان، قائلة فقط أن الجيش يوظف مختلف آليات الإنذار المبكر والمراقبة لرصد صواريخ أطلقها الجيش الصيني وقام بتنشيط أنظمته الدفاعية.



وشكرت تساي مجموعة الدول الصناعية السبع، بسبب مطالبة بكين بالامتناع عن القيام بـ "نشاط عسكري عدائي" في المنطقة ولتأكيد التزامها مجددا بتحقيق الاستقرار في مضيق تايوان.



وأضافت تساي "نحن نسعى جاهدين للحفاظ على الوضع الراهن، عبر مضيق تايوان، ونبقى دائما بعقل متفتح لإجراء حوارات بناءة".



وبدأ الجيش الصيني تدريبات جوية وبحرية رئيسية في المياه حول تايوان، بعد وقت قصير من إنهاء رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي زيارتها للجزيرة، التي أثارت غضب بكين.



ومن المقرر أن تنتهي التدريبات بعد غد الأحد.