صور- جمهور الزمالك يتحرك من النادي إلى الجونة لدعم الفريق

توافد عدد كبير من جماهير نادي الزمالك إلى مقر النادي بميت عقبة، للتحرك إلى الجونة استعدادا لدعم الفريق في مباراته الليلة أمام الفريق الساحلي، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 29 من الدوري الممتاز، على ستاد خالد بشارة.

وكان مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور، أعلن توفير 100 حافلة لجمهور الأبيض إضافة لوجبات غذائية، من أجل مؤازرة الفريق أمام الجونة، فضلا عن تحرك 66 حتى الآن من القاهرة لـ الجونة.

وحرص مسؤولو الزمالك على توجيه النصائح للجمهور بالالتزام بمساندة الفريق فقط خلال المباراة، وعدم توجيه أي رسائل للأندية المنافسة في ظل الأزمات الحالية.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول وصدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 66 نقطة، بعد أن خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وهُزم في 4 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 25 هدفًا.

فيما يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 15 مباراة، فيما سجل 25 هدفًا واستقبل 38 هدفًا.