ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها: وعيار 21 يصل إلى 1075 جنيها

واصلت أسعار الذهب الارتفاع محليًا، لتسجل زيادة بقيمة 20 جنيها اليوم، ويصل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى 1075 جنيها، مقارنة بـ1055 جنيهًا في نهاية تعاملات، أمس، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

وبحسب نجيب، ارتفع جرام عيار 24 ليصل إلى 1190 جنيهًا، مقارنة بـ1170 جنيهًا، كما صعد جرام عيار 18 ليسجل نحو 900 جنيهًا، مقارنة بـ880 جنيها، وقفز سعر الجنيه الذهب 160 جنيهًا ليسجل 8400 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وتزيد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وفي أوقات الحروب والأزمات والأوبئة.

وعالميًا، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة لتتجه نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي في ظل التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ النمو العالمي الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب اليوم، تسليم ديسمبر، بقيمة 1.70 دولار إلى 1808.6 دولار، بينما تراجع سعر التسليم الفوري بـ 1.49 دولار عند 1789.79 دولار للأوقية.