اتحاد الكرة يبدأ محاولات تهدئة الأجواء مع الأهلي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التعجيل بالإطاحة بعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، في ظل اشتعال الأجواء داخل الوسط الكروي، على إثر تكرار الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات في الآونة الأخيرة.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة إقالة عصام عبد الفتاح من منصبه بشكل نهائي، وتعيين الخبير التحكيمي الإنجليزي، مارك كلاتنبرج بدلًا منه، بعدما كان من المُقرر في وقتٍ سابق أن يتولى الأخير منصب رئيس لجنة التطوير مع استمرار عبد الفتاح في منصبه لحين نهاية الموسم الجاري.

وبدأ اتحاد الكرة في اتخاذ عدة قرارات من أجل تهدئة الأجواء مع الأهلي، إذ أكد مصدر مسئول بالجبلاية أنه تقرر التعجيل بإقالة عبد الفتاح قبل نهاية الموسم الجاري، مع إيقاف محمود عاشور عن إدارة المباريات في الدوري الممتاز لعدة جولات، وإبعاده عن لقاءات الأحمر لعدة أشهر.

ويصل كلاتنبرج القاهرة مساء غدًا السبت، من أجل بدء مهمته مع اتحاد الكرة، وتطوير المنظومة التحكيمية في الفترة المقبلة. وينوي الإنجليزي عقد جلسة مع الحكام المصريين خلال الساعات القادمة، من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية.

وأكد اتحاد الكرة في بيان أرسله للصحفيين في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة أن تعاقده مع كلاتنبرج ينص على توليه مقعد رئيس لجنه الحكام، وهو الأمر الذي يأتي بعد ساعات قليلة من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي، على إثر الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام فاركو في الدوري.

وطالب الأهلي في بيان رسمي مساء الخميس إقالة لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح لفقدانها النزاهة والمصداقية –على حد نص البيان-، مع إيقاف حكم الفار في مباراة فاركو الأخيرة، محمود عاشور لحين التحقيق معه عما بدر منه في اللقاء.

وهدد الأهلي بالانسحاب من مسابقتي كأس مصر والسوبر المحلي، المُقرر إقامته في الإمارات يوم 28 أكتوبر المقبل أمام الزمالك، حال عدم الاستجابة لطلباته، كما من المنتظر أن يظهر محمود الخطيب، رئيس النادي خلال الساعات المقبلة عبر وسائل الإعلام لتوضيح "كافة الأمور".

وفقد النادي الأهلي فرصة المنافسة نظريًا على لقب الدوري، بعد خسارة نقطتين ثمينتين بالتعادل السلبي أمام فاركو، في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب الأهلي وي السلام، وشهدت خطًأ فادحًا –وفقًا لرؤية خبراء التحكيم- بإلغاء هدف صحيح للأحمر سجله بيرسي تاو في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.