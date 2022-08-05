شهامة كرم تقوده إلى الموت في بالوعة صرف صحي: فرحه كان الشهر الجاي

خيمت حالة من الحزن علي أهالي قرية لبيشة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، عقب وفاة 5 شباب داخل بالوعة صرف صحي، من منطقة واحدة، وشاب أخر من محافظة المنيا جاء للعمل في مشروع الصرف الصحي.



بدأت الواقعة عندما نزل أحد الشباب داخل بالوعة الصرف الصحي لفتح أحد المحابس ولكنه استغاث بالمارة عقب تعرضه للاختناق فنزل أحد الشباب فسقط معه قتيلا حتى وصل الحال إلى 5 ضحايا.



شهداء الشهامة.. هكذا أطلق عليهم أهالي القرية، أنهم لم يفكروا في أنفسهم، ولكنهم نزلوا مهرولين من أجل إنقاذ أحد الشباب داخل البالوعة فماتوا معا.



ومن بين الضحايا شاب يدعى كرم، في العشرينيات من عمره، والذي كان يستعد لحفل زفافه الشهر المقبل.



يقول عم الضحية، إن كرم كان يعمل في إحدى الصيدليات من أجل كسب لقمة العيش وإتمام زواجه حيث خطب إحدى الفتيات وكان يستعد للزفاف.



ويضيف أن نجل شقيقه سمع إحدى الاستغاثات من داخل البالوعة الموجودة أمام شارعهم، حيث فوجئ بالأهالي يصرخون بوفاة شخص داخل البالوعة، فنزل لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي في الحال نتيجة استنشاق غاز سام إدى إلى تسممه ووفاته.



وتابع أن كرم كان سيستلم عزاله غدا من أجل استكمال فرش شقته والزفاف، "كتب الكتاب منذ فترة وفرحه كان الشهر الجاي".



وأشار إلى أن ما حدث مصيبة أصابت الجميع فالشباب جميعم من شارع واحد عدا عامل الصرف الصحي الذي كان يقيم في نفس الشارع حيث جاء من محافظة المنيا من أجل العمل في المشروع الذي يتم تنفيذه في القرية.



وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني بالمنوفية تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط عدد من المواطنين داخل بالوعة صرف صحي وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من المسطحات المائية لانتشال الجثامين من البالوعة وجرى نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى أشمون العام.



بالانتقال تبين أنه أثناء نزول أحد الأشخاص داخل البالوعة لفتح أحد المحابس أصيب بحالة اختناق وحاول الاستنجاد بالاخرين فنزل ٣ من شباب القرية ولكنهم لم يخرجوا حيث لقوا مصرعهم كما استعان الأهالي بأحد عمال الصرف الصحي الموجود بالقرية ولكنه نزل ليلقي مصرعه مع الشباب لتكون حصيلة وفاة الشباب الي ٥ أشخاص.



وأكد مصدر أن سبب وفاة أهالي القرية، نتيجة إصاباتهم بحالة تسمم نتيجة استنشاق غاز سام، حيث تم انتشال الجثث وايداعها في مستشفي اشمون وتسليمها الي ذويهم.



والضحايا هم محمود فوزي الشامي 27 سنة، كريم شريف إبراهيم الشامي 26 سنة، محمد شوقي عبد الباري 31 سنة، عزت عمر علي 36 سنة، كرم محمد كرم 24 سنة، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف جهات التحقيق.