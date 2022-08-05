7 شهداء فلسطينيين و40 إصابة نتيجة قصف الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 بينهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة عمرها (5 أعوام) وإصابة 40 فلسطينياً إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.



وأفاد مراسل وكالة "معا" الفلسطينية بتسجيل سلسلة إصابات إثر استهداف إسرائيلي على حي الشجاعية.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس.



وأفادت مصادر محلية بأن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج فلسطين بغزة.



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه قصف قطاع غزة، وتم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية.



وأطلق الناطق باسم جيش الاحتلال اسم "الفجر الصادق" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة. وطالب جيش الاحتلال من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.