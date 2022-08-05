بايرن ميونخ يقسو على آينتراخت بسداسية في افتتاح منافسات البوندسليجا

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افتتح بايرن ميونخ، حامل اللقب، منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، بفوز كبير على مضيفه آينتراحت فرانكفورت 6 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الأولى من المسابقة.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة الخامسة وأضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني في الدقيقة 11 ثم سجل الوافد الجديد السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 29.

وسجل جمال موسيالا الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 35 وأضاف سيرج نابري الهدف الخامس في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 5 / صفر.

وفي الشوط الثاني، سجل فرانكفورت هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 64 عن طريق راندال كولو مواني، قبل أن يسجل جمال موسيالا الهدف الثالث له والسادي لبايرن في الدقيقة 83.

وبهذا يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري بعد حصده لأول ثلاث نقاط، فيما يتذيل فرانكفورت الترتيب بلا نقاط.

ومن المقرر أن تستكمل بقية منافسات الجولة الأولى غدا السبت وبعد غد الأحد.