واصل البرازيلي برونو سافيو، لاعب الأهلي السابق، وبوليفار البوليفي الحالي تألقه، بعد عودته من جديد إلى صفوف الفريق البوليفي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقاد سافيو فريقه بوليفار لتحقيق انتصارا كبيرا على نادي بلومينج بنتيجة 6/1، في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالدوري البوليفي.

ونجح سافيو في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة، حيث أحرز برونو هدفه الأولى في الدقيقة 39، وعاد من جديد لزيارة شلاك بلومينج للمرة الثانية في الدقيقة 47، واختتم البرازيلي أهدافه في المباراة بالدقيقة 53.

ومنذ رحيل برونو عن النادي الأهلي والعودة من جديد إلى صفوف بوليفار، لعب اللاعب مع فريقه 4 مباريات، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف واحد، بالإضافة إلى قيادة فريقه للفوز على أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بنتيجة 3/1، بالدور الـ16 من كأس لبيرتادوريس.

وقرر النادي الأهلي إنهاء تعاقده مع برونو سافيو بنهاية الموسم المنصرم بعد عدم تألقه مع الأحمر عقب انضمامه خلال الانتقالات الشتوية الماضية.