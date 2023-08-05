إيلون ماسك يعلن منح أموال للمشتركين في خدمة «تويتر بلو»

أعلن الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، منحه أموالا لبعض مشتركي منصة تويتر، ‏والتي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار أمريكي.‏

وقال إن المشتركين في خدمة «إكس بريميوم بلو» فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة «تويتر»، وفق وكالة «سبوتنيك»، اليوم السبت.

وكتب ماسك عبر حسابه: «لكي تكون مؤهلا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركا في خدمة إكس بريميوم بلو، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة إكس».

وأضاف أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.

To be eligible for your ad revenue share, you must be an X Premium (Blue) subscriber.



The ad money will otherwise be kept by X if you are not an X Premium (Blue) subscriber.



This program is open to everyone. — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023

بعد ذلك أعلن إيلون ماسك في تغريدة أخرى، أن اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا، وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم، مطمئنا إياهم أن هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق.

وخدمة «تويتر بلو» هي عبارة عن اشتراك مدفوع الاشتراك، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها «العلامة الزرقاء»، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول.

يذكر أن إيلون ماسك أعلن الشهر الماضي، أن الوضع المالي لشركة "تويتر" سلبي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50% تقريبا، بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل الذي تعاني منه.