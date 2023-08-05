ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو يوثق تأخير دب رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد.

وبحسب موقع «وطن» العراقي، أظهر الفيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب؛ الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة، وسط حالة من الهلع في صفوف المسافرين.

شاهد الدبّ الذي تسبّب بهلع المسافرين على متن طائرة #الخطوط_الجوية_العراقية وتأجيل رحلتهم المقرّرة لوقت pic.twitter.com/B0VE3MPi0s — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) August 4, 2023

من جانبها، اعتذرت الخطوط الجوية العراقية، عن حادثة خروج (دب) مشحون على متن إحدى رحلاتها المتجهة من مطار بغداد الى دبي من صندوقه المخصص للشحن.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين استياء مسافرين عراقيين في الرحلة المتجهة من بغداد إلى دبي؛ بسبب خروج دب من قفصه المخصص لشحنه، وانتظارهم وقتا حتى السيطرة على الوضع.

وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان لها: «نتقدم بالاعتذار للمسافرين الكرام على الرحلة المتوجهة من مطار بغداد الدولي إلى مطار دبي، وما رافقها من تأخير لأسباب خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب)، والذي تم شحنه من بغداد إلى الامارات بطريقة أصولية».

وأضافت: «على الرغم من اتباع كل الإجراءات المعتمدة عالمياً مع هذا النوع من الشحنات... وعند وصول الطائرة إلى مطار دبي، تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله، ما استدعى طاقم الطائرة إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية؛ التي أرسلت على الفور فريقا متخصصا لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة، وبعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين؛ تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر».