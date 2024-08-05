الطائرات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق بيروت والجنوب

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت بشكل عنيف فوق العاصمة بيروت والضاحية والجنوب.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، يظهر ارتفاع أعمدة الدخان في قرية فرن الشباك، تزامنًا مع خرق الطائرات الإسرائيلية لجدار الصوت.

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر.

وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في اغتيال هنية، وتعهدتا ومعهما حزب الله بالانتقام، ولم تعلن إسرائيل مسئوليتها عن اغتيال هنية أو تنفها.