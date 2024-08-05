القبض على عاملين إثنين بأحد المستشفيات باعا جثة رضيع بـ200 جنيه في السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل وعاملة بأحد المستشفيات؛ لاتهامهما ببيع جثة رضيع مقابل 200 جنيه في السلام.

البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغًا من سيدة تتهم فيه مستشفى بمنطقة السلام بقيامها ببيع طفلها الرضيع.

وكشفت التحريات عن أن والدة الرضيع تركته في المستشفى بعد ولادته بـ12 يومًا لتلقي العلاج بسبب إصابته بميكروب ومرض نادر فى الدم، ولكنه لم يحتمل المرض ووافته المنية بعد 3 أيام من وجوده بالمستشفى، وتعثر التواصل مع أسرته فلم يستلمه أحد؛ فتم وضعه داخل ثلاجة الموتى طبقًا لتعليمات المستشفى.

وأشارت التحريات إلى أن والدة الرضيع عادت إلى المستشفى بعد 11 يومًا للسؤال عن الطفل إلا أن مسئولي المستشفى أبلغوها بوفاته؛ فطلبت استلام جثته إلا أنه بالبحث عن جثمان الطفل داخل الثلاجة لم يعثر عليه.

وبالبحث، تبين قيام عاملة وعامل داخل المستشفى ببيع جثمان الطفل لشخص توفيت جدته داخل المستشفى مقابل مبلغ 200 جنيه وذلك لوضع جثمان الطفل مع جدته المتوفية داخل المقبرة اعتقادًا منه أن الطفل به "بركات"، وأنها سوف تساعد جدته وتخفف عنها الحساب داخل القبر.

أمكن القبض على المتهمين وإحالتهما الى النيابة العامة للتحقيق معهما في الواقعة.



