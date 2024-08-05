الخارجية الإيرانية عن اغتيال هنية: لا يحق لأحد أن يمنعنا من حق الرد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، إن طهران تعتبر حقها في الدفاع عن أمنها القومي والسيادة وسلامة أراضيها، هو حق حاسم غير قابل للنقاش، وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، في مقر إقامته في طهران.

وشدد في مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم الاثنين، على أنه «لا يحق لأحد أن يشكك في حق إيران القانوني في معاقبة المعتدي وخلق الردع ضد الكيان الصهيوني»، بحسب تعبيره.

وتابع: «نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أمننا الوطني وسيادتنا على أراضينا، ولا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها»، وفقا لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية.

وأكد أن «مثل هذا العمل الآثم والجبان من جانب النظام الصهيوني، لا يؤثر على عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني في مواصلة النضال والجهاد من أجل تحرير فلسطين».

وأضاف: «هذا العمل الإرهابي يعد انتهاكا للقانون الدولي، وعلى العالم أن يندد بالإرهاب، ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان الصهيوني»، وفقًا لوصفه.

وأكد أن «إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة»، مضيفا أن «الاحتلال الإسرائيلي هو مصدر التصعيد للتوترات في المنطقة، ورفض كل الجهود المبذولة في المنطقة لإرساء الاستقرار في المنطقة».

وأكمل: «إيران ليست في حاجة لإرسال رسالة إلى أمريكا، بل يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بواجباتها، وأن تستخدم قوتها لوقف الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان لا يقوم بأية أعمال مغامرة دون الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة».